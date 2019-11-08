محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
شن رجال إدارة مكافحة جرائم المخدرات حملة أمنية استهدفت ضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بأنواعها بالقاهرة.
تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة جرائم المخدرات، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكتب، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "م.ف" عاطل ومقيم بلوك مساكن أحمد رزق بمنطقة 70 فدان دائرة قسم شرطة المقطم حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 2.55 كيلو جرام من مخدر الفودو، 115 جنيه، هاتف محمول.
كما تمكن المقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "م. ف" سابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 2951 لسنة 2018م بدر " مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 100 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، مبلغ مالي 90 جنيه، هاتف محمول.
وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.
جرى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 2 كيلو فودو وهيروين.. مكتب المكافحة يصطاد تاجري مخدرات بالمقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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