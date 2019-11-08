خلال مداهمة لبحيرة المنزلة.. ضبط 478 كيلو حشيش وهيروين و78 عنصرا إجراميا

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة للقضاء على كافة أشكال الجريمة في بحيرة المنزلة، لاستهداف المناطق التي يستغلها العناصر الإجرامية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الجريمة بمنطقة البحيرة المنزلة، وإعادتها إلى طبيعتها.

وأسفرت جهود الحملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزي خلال الفترة من 3/8 حتى 29/10/2019 عن ضبط 78 عنصر إجرامي (62 بأمن الدقهلية – 16 بأمن دمياط).

كما تم ضبط عنصر شديدة الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق اتهامه في 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح ناري، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح ")ومقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على (بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر مبلغ مالي).

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وضُبط خلال الحملات 247 قطعة سلاح ناري عبارة عن (46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 فرد محلى- 1076طلقة مختلفة الأعيرة)، 178 قضية إتجار بمضبوطات بلغت (330,385 كيلو جرام لمخدر البانجو- 4976,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,763 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 723 قرص مخدر) و بحوزة (371) متهم.

كما سقط في القوات الأمن العام، 5 تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم ارتكبوا (7) حوادث سرقات متنوعة، 33 قطعة سلاح أبيض (20 سكين، 11 مطواة، سيف، خنجر)، فضلا عن تنفيذ (42640) حكم ( 129جناية –16939 جزئي ومستأنف –13228غرامة

12344 مخالفة) من بينها 2 بالمؤبد بإجمالي (6766) محكوم عليه.

كما ضبط (23) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، ( 2392) قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعي، بيئة ومحميات طبيعية، منافع ري وصرف “وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.