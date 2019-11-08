مصر | حبس والد "طفل العياط" لقتله خفيرا قتل نجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس والد "طفل العياط" لقتله خفيرا قتل نجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس والد الطفل المقتول على يد خفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، لاتهامه بقتل الخفير انتقامًا لنجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق حول مقتل طفل على يد خفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كشفت تحقيقات النيابة، عن أن هناك خلافات سابقة بين الجاني ووالد الضحية، قاما على إثرها بقتل الطفل، ليقوم والده لاحقا بالثأر لمقتل نجله والذهاب للجاني وتهشيم رأسه بشومة.