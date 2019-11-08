مصر | بسبب الثأر.. تشريح جثة طفل قتل على يد خفير بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الثأر.. تشريح جثة طفل قتل على يد خفير بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق حول مقتل طفل على يد خفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كشفت تحقيقات النيابة، أن هناك خلافات سابقة بين الجاني ووالد الضحية، قاما على إثرها بقتل الطفل، ليقوم والده لاحقا بالثأر لمقتل نجله والذهاب للجاني وتهشيم رأسه بشومة.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا من الأهالي بقرية برنشت، مفاده مقتل شخصين، وبالانتقال والفحص تبين مقتل طفل يدعي "عبدالله فياض زينهم"، 15 سنة، على يد خفير يدعي "سعيد.م"، 55 سنة، وأصل بلدته الصف، ومعين بحراسة قطعة أرض بمنطقة بطن البحر الجبلية، بالعياط، محل حدوث الجريمة، وعثر على جثته مهشمة الرأس.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، بسماع دوي طلقات، ووجود مشاجرة وقتيلين بمنطقة بطن البحر الجبلية.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين الجاني ووالد الضحية، قاما على إثرها بقتل الطفل، وألقت مباحث المركز القبض عليه، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.