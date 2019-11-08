مصر | ضبط سائق لسرقته 16 بطارية من السيارات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق لسرقته 16 بطارية من السيارات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، في القبض على سائق لسرقته 16 بطارية من سيارات في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط بوحدة مباحث قسم مدينة نصر، ضبط "ي. ع. ا" 27 سنة سائق أثناء استقلاله السيارة ملكه رقم أ أ ج 7261 ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون "بدون لوحات معدنية"، بحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، ومفتاحين، ومفك.

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وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم س ن أ 728 بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

واعترف بارتكاب 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، "عبدالرحيم. ا" 28 عاما لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم شارع وابور المياه بذات الدائرة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.