مصر | ضبط عامل بحوزته 10 آلاف دولار للمتاجرة بهم في السوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل بحوزته 10 آلاف دولار للمتاجرة بهم في السوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن النقيب مروان مجدي الضابط بالإدارة العامة للأسلحة والذخائر والمنتدب للعمل بالإدارة والمعين خدمة كمين الأميرية دائرة قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو عماد حمدين عبد الفتاح البناوي 38سنة عامل ومقيم مركز أجا دقهلية والسابق اتهامه في القضية رقم 7752 لسنة 2007م مركز أجا دقهلية " مخدرات " حال استقلاله السيارة رقم د ج و4278 ماركة ميتسوبيشي لانسر كحلي اللون " ملك أحد أصدقائه " وعُثر بحوزته على مبلغ مالي مبلغ مالي 10000 دولار. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بحوزته بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م. جاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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