مصر | ضبط خادمة وربة منزل لسرقتهما مشغولات ذهبية بالجمالية

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على خادمة وربة منزل لسرقتهم مشغولات ذهبية من شقة موظف بالمعاش في الجمالية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـدائرة القسم مفادها قيام سيدتان بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كل من: ن.ح.ا 25 سنة خادمة ومقيمة الغردقة البحر الأحمر والسابق اتهامها في القضية رقم 213 لسنة 2017م الغردقة ثان البحر الأحمر " دعارة " و ر.ش.م. 23 سنة ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة ثان قليوبية، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 41534 لسنة 2018 شبرا الخيمة ثان قليوبية " ضرب " والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 522019م وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن:

كولية كبير الحجم

أنسيال كبير الحجم

2 حلق " 4 فردة "

خاتم

2دبوس

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بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن المدعو ع.ع.ا سن 70 بالمعاش ومقيم شارع قطه ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج بإسلوب " المغافلة " حال عمل المتهمة الأولى لدي المجني عليه كخادمة.

باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة، واقر بانه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.