شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس السبت معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا .. والقاهرة 29 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «19 – 29»، إسكندرية «18- 28»، قنا «15- 31»، الأقصر «18– 32»، أسوان «19– 32» .