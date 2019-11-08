شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية في القاهرة: التبادل التجاري تجاوز 2.16 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، يون يوتشول، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا تجاوز 2.16 مليار دولار، بارتفاع قيمة 52%، مشيرا إلى أن الصادرات الكورية إلى مصر بقيمة 1.87 مليار دولار، في حين أن الصادرات المصرية إلى كوريا تبلغ 313 مليون دولار.

ولفت السفير الكورى، في تصريحات صحفية، إلى أن الصادرات الكورية أغلبها في مجال السيارات وقطع غيارها، والمنتجات الإلكترونية، في حين أن كوريا تستورد الأسمدة العضوية والغاز الطبيعى ومشتقات البترول، لافتا إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ 570 مليون دولار، مقابل 17 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية في كوريا.

وأضاف أن أهم الاستثمارات الكورية في التكنولوجيا، خاصة شركتى سامسونج وإل جى، وارتفعت تلك الاستثمارات عقب تشييد المصانع في محافظات بنى سويف وأسيوط، فضلا عن تحديث سرعات الإنترنت، وتأسيس بنية تحتية خاصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة قناة السويس، وفى مجال الإنشاءات، هناك مشروعات متعلقة بتكرير البترول في منطقة مسطرد، وإنشاء محطات للطاقة في العين السخنة وغرب القاهرة، وفى مجال السياحة، قال إن عدد السياح الكوريين إلى مصر ارتفع بنسبة 31% عن السنوات الماضية.