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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مراكز ومدن وأحياء الشرقية حملاتها اليومية والتى تشمل إزالة تراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وصيانة أعمدة الإنارة وحل شكاوى المواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم في كافة القطاعات وذلك في إطار حرص وإهتمام الدكتور ‏ممدوح غراب، محافظ الإقليم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال خطة مطورة لتجميل المحافظة ورفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة أي إشغالات من الشوارع ‏والميادين العامة والرئيسية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات حفاظاً على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لرفع كفاءة منظومة النظافة بميادين وشوارع المدينة، شملت أعمال نظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة، كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بمتابعة اعمال النظافه في شوارع عبدالعزيز أمين وأكوه والقوميه وحديقه الحيوان والقنايات ومستشفى جاويش.

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حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بالشرقية‎

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بمتابعه حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة بحمولة 10طن ونقلها إلى التجمعات الرئيسية بالصالحية وتمهيد الطرق الترابية بمعدات الحمله الميكانيكية برئاسة المدينة كما تم رفع الاشغالات الموجودة بالطريق الرئيسى بعدد 7 حالات وإزالة اللافتات من الطرق الرئيسية وصيانة 10 كشافات على طريق الجمالية ومنطقة المحمودية وشد الاسلاك المرخية وتغير ٢ خلية كهروضوئية بمنطقة المحمودية بينما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع تراكمات القمامة من حي النادي وحى المتاجر ببلبيس وأرض علوان والمحطة كما تم رفع الإشغالات المخالفة من شارع بورسعيد كما قامت رئاسة المركز بتغطيه بالوعات الصرف الصحي امام مدارس الزهراء وابو بكر الصديق، بالإضافة إلى رفع كومات القمامه خلف مستشفي الغندور ويتم رفع 500طن يوميا من عدد من البؤر المحدده حسب الجدول الزمني والتي يبلغ عددها 39 كما تم رش وتطهير المناطق التي تم رفع القمامة منها بناءا على تعليمات المحافظ منعا لانتشار الأوبئة والامراض والحشرات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بمتابعه حملات النظافه في شوارع أحمد عرابي وشارع الجمهورية والشوارع الجانبيه المتفرعه منها وتهذيب الاشجار ورشها بالماء وجمع السفوحه من على جانبي الطريق فيما قاد رئيس المركز حملة لغلق الكافيهات التي تدار بدون ترخيص وفصل الكهرباء وغلق عداد المياه في شارع عمر بن الخطاب.

وقامت رئاسة مدينة منشاة أبوعمر باستكمال اعمال النظافه ورفع ٨ طن قمامة من شوارع المدينة وإزالة عدد ٣ حالات اشغالات طرق مخالفة من الشوارع كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينيه بشن حملة مكبرة لغلق المقاهي والكافيتريات غير المرخصة ببندر مدينه رئيس مركز ومدينة الحسينيه بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينيه لما تسببه من إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين وللحد من ظاهرة جلوس طلاب المدارس عليها لضمان إنتظام اليوم الدراسي .

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة اعمال النظافة اليومية وغسل ميدان العروبة وتلتوار مدخل السنبلاوين ورفع المواد الصلبة من منطقة القوصلات وحي ديرب البلد، بالإضافة إلى رفع القمامة من الصناديق وتجميعها بواسطة معدات وسيارات رئاسة المركز كما تم رفع كافة الاشغالات من على جانبي الشوارع الرئيسية داخل المدينة لتيسير حركة المرور والمواطنين كما تم تنفيذ ازالة فورية لمبنى ايل السقوط بصفط زريق حفاظا على امن وسلامة المواطنين.