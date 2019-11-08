شكرا لقرائتكم خبر عن «البدوي»: حروب الجيل الرابع ليست بالسلاح ولكنها باﻷفكار واﻹلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت النقابة العامة للصحافة والطباعة واﻹعلام والثقافة والآثار، مؤتمرها الثالث، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، والذي دارت فعالياته حول دور التربية اﻹعلامية في مواجهة حروب الجيل الرابع.

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «إننا مع الدولة المصرية قلبا وقالبا، ونقف معها ضد أية عدوان».

وتحدث «البدوي»، خلال كلمته في المؤتمر، عن دور النقابة العامة الممثل في التوعية والتثقيف، لافتا إلى أن «معركة حروب الجيل الرابع ليست بالسلاح والدبابات ولكنها باﻷفكار واﻹلكترونيات».

Advertisements

وحذر من محاولات التشويه التي تهدف لإسقاط مصر، مشيدا بفيلم «الممر» الذي عبر عن شجاعة رجال القوات المسلحة في مواجهة العدوان وصلابتهم في مواجهة الشر لتحرير أرض سيناء.

ورفض «البدوي» كل الثقافات الهدامة ورموزها، داخليا وخارجيا، موجها بنشر العادات والتقاليد القديمة بدءا من اﻷسرة للحفاظ على المجتمع، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات اللازمة لحماية مصر والمصريين من حروب الجيل الرابع.

وطالب رئيس النقابة مجلس النواب بسرعة إصدار مشروع قانون العمل، لحماية العاملين في القطاع الخاص، والحفاظ على أطراف اﻹنتاج ودفع عجلة الصناعة لﻷمام، مؤكدا: «أننا لن نترك حقوق العمال تضيع، وذلك بتقديم تشريع منظم يحميهم».

وأكد أن العمال قادرون على صنع المعجزات إذا كانوا يدا واحدة، موجها بضرورة تثقيف وتدريب العمال من خلال الدورات التدريبية التي تعمل على زيادة الوعي في مواجهة حروب الجيل الرابع.