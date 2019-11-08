شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لـ«أطباء الأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لمناقشة وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل، في ظل زيادة أعداد الكليات الخاصة.

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ووصل عدد الذين سجلوا حضورهم في الجمعية قبل بدء فعاليات الجمعية إلى ٢٥٠ عضوا، في حين أن النصاب القانوني للانعقاد هو ٢٠٠ عضو.

وقال الدكتور عبدالله شربان، أحد الأطباء المشاركين في الجمعية، إن ما تشهده المهنة يمثل أزمة حقيقية، حيث تجاوزت أعداد الكليات الخاصة عدد كل كليات طب الأسنان في أوروبا مجتمعة، وهو ما يعني زيادة في أعداد الخريجين بشكل أكبر من حاجة سوق العمل.

وكانت النقابة أكدت أن جدول أعمال الجمعية العمومية يشمل مناقشة مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصري لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، وبدأت عملية التسجيل بالجمعية العمومية في الواحدة ظهرا، وحتى الثانية.