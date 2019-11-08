شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 طن أغذية وغلق منشأتين غذائيتين في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية حملات على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الزقازيق وديرب نجم، في إطار الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام السيطرة على سوق الغذاء وتوفير غذاء آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٣٤ طنًا، و٧٠٠ كيلو جرام مخللات بها عفن ظاهري بمصنع مخللات بديرب نجم، عبارة عن ٣٤٧ برميل زنة البرميل ١٠٠ كيلو جرام، كما تم سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلا عن إعدام ٩٤٥ كيلو جرام أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير ٨ محاضر جنحة صحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد ٢ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة بمدينة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.