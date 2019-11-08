شكرا لقرائتكم خبر عن طفل إيطالى يعود لأحضان والده بعد رحلة مأساوية بمخيمات داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل صباح اليوم الجمعة إلى مطار روما الدولى قادماً من بيروت طفل إيطالى (11 عاماً) من أصول ألبانية انتهى به المطاف فى مخيم الحول للاجئين، شمال شرق سوريا بعد مقتل والدته، التى كانت قد انضمت إلى تنظيم داعش الارهابى فى عام 2014.

وتمت إعادة الطفل ألفين بريشا إلى إيطاليا بعد مجهودات من جانب منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية وقنصلية ألبانيا فى إيطاليا، حسبما قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

وخرج ألفين من الطائرة مبتسماً وإنضم إلى والده وشقيقتيه الذين كانوا ينتظرونه فى مطار العاصمة.

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وقال والد الطفل "قلت لك انك ستعود إلى المنزل ، لقد كبرت، انت رجل صغير".

وقال البرتو نوبيلى ، المدعى العام لمكافحة الإرهاب فى ميلانو إنها "قصة جميلة ، خلال 40 عاما ، كانت هذه المرة الأولى التى أقوم بعقد مؤتمر صحفى ، ولا أرى سوى الابتسامات والوجوه السعيدة".