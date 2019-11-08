مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما "فودو وهيروين" بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما "فودو وهيروين" بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 2،5 كيو فودو و100 جرام هيروين فى منطقة المقطم.

تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة تمكنوا من ضبط م ف، 30 سنة، عاطل، خلال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام، 115 جنيها، وهاتف محمول.

كما تمكن الضباط من ضبط م.ص، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرى، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، و90 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.