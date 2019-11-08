مصر | أطلق النار عند رؤيته قوة أمنية.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته تمثال فرعوني بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطلق النار عند رؤيته قوة أمنية.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته تمثال فرعوني بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبهت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق يستقلها 3 أشخاص ويقف بجوارهم آخر، وحال اقتراب القوة الأمنية منهم لفحصهم، قام أحدهم بإشهار سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية تجاهها في محاولة منهم للهرب، إلا أن القوات طاردتهم ونجحت في ضبطهم والسيطرة عليهم بينما فر أحدهم هاربًا، وتبين أن بحوزتهم (طبنجة و17 طلقة نارية- تمثال على شكل فرعونى "يشتبه فى أثريته"- مبالغ مالية).

بمواجهتهم أقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب "جارى تحديده وضبطه" لإستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيدًا لشرائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.