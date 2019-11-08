شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة العياط»: «شوفت الويل.. وخايفة أنزل الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على كنبة خشبية مُتهالكة، تجلس أميرة رزق، المُعروفة بـ«فتاة العياط»، وسط والديها وأشقائها وجدتها لأبيها، المتهمة بقتل سائق ميكروباص قالت إنه حاول أن يغتصبها: «خايفة أرجع السجن تانى وأشوف الويل.. بشوف كوابيس.. الولد اللى قتلته بشوفه قدام عينى.. ولا أستطيع النوم»، تضمها الأم إلى صدرها، وتربت جدتها على كتفها، وتدعو لها: «ربنا يسترك دنيا وآخرة»، كان ذلك بشقة جدتها بأبو النمرس بالجيزة، فيما تستعد «أميرة» للسفر لمسقط رأسها فى الفيوم: «جيرانى وأصحابى هناك عاملينلى حفلة.. هروح أفرح وسطهم.. بس خايفة».

فترة الحبس الاحتياطى لـ«أميرة» تجاوزت الـ٤ أشهر، إلى أن جاء قرار محكمة الطفل، بتسليمها لوالدها.. «المصرى اليوم» قضت مع الطفلة أول يوم داخل منزلها: «أطلت علينا أميرة، لم تدم ابتسامتها طويلًا ولا فرحتها بإخلاء سبيلها، حينما تتذكر تفاصيل حبسها، وترويها رغمًا عنها للمحيطين بها»، قائلة: «كنت تعبانة مع المحبوسين، وكنت خايفة قوى، كوابيس وأحلام وحشة كانت بتزورنى.. لكن حراس الحبس يعاملوننى بلطف.. لما كنت بروح جلسات تجديد الحبس بخاف لا القاضى يصدر حكم ضدى، وأفضل فى السجن كتير علشان بدافع عن شرفى».

«أميرة» تتذكر حبسها مع ٣ سيدات وشابة، هن: «رشا، وشيماء، وبهيجة، وشيما»، وقول الثانية لها: «كنتِ تسيبى نفسك للسواق بدل ما تقتليه»، ترد الطفلة مدافعةً عما فعلته: «إزاى كنت أسيب نفسى.. لو رجع بىّ الزمان لقتلته»، تضحك الطفلة، وهى تقول: «زميلتى فى الحبس اللى قالت كده متهمة فى قضية قتل، كانت متهمة بقتل ابن أختها طفل صغير.. وقالتلى بمنتهى السهولة: ضربته فى قلبه بسكينة».

رغم تعاطف الطفلة مع زميلاتها المحبوسات: «بدعى لهم ربنا يفك حبسهم»، وودعتهن بعد قرار المحكمة: «أخدتهم فى حضنى»، إلا أنّها تتألم حين تتذكر اعتداءهن عليها بالضرب، تبكى: «كانوا بياخذوا فلوسى وأكلى»، تردد الأدعية لزميلتها «رشا» صاحبة الاعتداء عليها دائمًا: «كانت ست ظروفها صعبة.. ومحبوسة على ذمة قضية سرقة بالإكراه والانضمام لتشكيل عصابى».

داخل الحجز الانفرادى، لم تُبارح صورة «مهند زهران»، المجنى عليه، ذهنها: «كأنى شايفاه قدامى»، وعندما نامت أول ليلة على سريرها بشقة جدتها بعد إخلاء سبيلها، طلت صورة سائق الميكروباص أمامها: «شايفاه على طول قدامى.. ومنظر الدم.. والسكين، وبقعد أعيط كتير».

أميرة تستحضر فى ذهنها يوم الجريمة، وتلقى باللوم على صديقها المتهم «وائل. م»: «هو اللى استدرجنى لحديقة الحيوان، مع صاحبه إبراهيم، وضحكوا عليا وأخدوا تليفونى لحد ما وصل لمهند، والأخير كان عاوز يغتصبنى وأوهمته بموافقته على أفعاله وضربته بالسكينة».

Advertisements

لم تتذكر الطفلة صاحبة الـ١٥ سنة تفاصيل الجريمة: «مش فاكرة ضربته إزاى.. نسيت خالص، ومش عاوزه أفتكر كل اللى فاكراه الدم والسكين ومحاولته الاعتداء علىّ».

جيران الطفلة من محافظة الفيوم، اتصلوا بها مهنئين: «مبروك.. ارفعى راسك.. وإحنا عاملين لك حفلة يوم الجمعة»، تضحك أميرة فى براءة، لكنها تعاود البكاء: «خايفة أنزل من البيت.. خايفة أتعامل مع الناس»، ثم توجه رسالة لكل فتاة، إذ تقول: «محدش يثق فى حد.. علشان أنا اتضحك عليا.. واسمعوا كلام أبوكم وأمكم.. أنا مسمعتش كلام بابا».

علاقتها بالمتهم الثانى «وائل»، لخصتها الطفلة: «كنت شغالة فى مصنع شمع بأكتوبر.. ووائل شافنى.. وكان عاوز يتجوزنى، وقلت لبابا ورفض.. وخرجت معاه من ورا بابا».

تنظر الفتاة لمستقبلها: «نفسى أكون دكتورة أو أى حاجة لها علاقة بالعلوم.. دى أكتر مادة بحبها فى المدرسة»، وتلمع عيناها بالدموع، حين تتذكر صديقاتها: «مش عارفة أشوفهم».

بعيون يملؤها الفرح والحزن فى آن، روت حلاوتهم حامد، والدة الفتاة، أنهم فى مأساة منذ الحادثة: «مش بنام الليل.. أول زيارة كانت لبنتى كانت بعد شهر من الحبس، وبعد كده الزيارات كانت دقيقتين مش بلحق اتملى عين بنتى فيهم».

بهية سالم، جدة الفتاة لأبيها، بفرح، تروى يوم الإفراج عن أميرة قائلة: «صليت طول الليل ودعيت لها (يارب تخرجى بالسلامة دون كفالة)، والمفروض كان يتجدد حبسها لكن ربنا استجاب.. وإحنا ناس غلابة منقدرش ندفع كفالات».

عقب الحادثة، اضطر «رزق» والد الفتاة، وهو سائق سيارة نقل «طوب»، لترك مسقط رأسه بالفيوم، والحضور لمنيل شيحة: «خفت من كلام الناس»، وعانى ظروفًا صعبة: «تركت شغلى.. واقترضت فلوس كتيرة.. وكل يوم والتانى زيارات لبنتى». الظروف الاقتصادية، كما يقول والد الفتاة: «هى اللى دفعتنى للموافقة على أن تعمل ابنتى أميرة بمصنع، خلال الإجازة، وهى بالإعدادية.. أتمنى بعد الانتهاء من القضية أن تعود لدراستها».

حسن شومان، محامى الطفلة، قال إن والد الأخيرة كتب تعهدًا على نفسه بعدم تغيير محل سكنه، وحضور الطفلة لجلسات محاكمتها المرتقبة، وكانت النيابة العامة وجهت للطفلة اتهامًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأكد تقريرا الطب الشرعى والأدلة الجنائية عذرية الفتاة، وعدم اشتراك أحد معها فى الجريمة، وأن السكين المستخدم فى القتل عليه بصمات المتهمة والمجنى عليه.