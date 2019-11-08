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محافظ الشرقية يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

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وبهذه المناسبة العطرة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر العظيم.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسادة الوزراء، والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الشخصيات بالدولة.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص التهاني لأهالي محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والسادة نواب البرلمان بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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