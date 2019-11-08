شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال مكافحة التلوث البترولي بشاطئ الكورنيش برأس غارب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة المختصة بوزارتي البيئة والبترول في أعمال مكافحة التلوث البترولي الذي شهده شاطئ «الكورنيش» برأس غارب بطول كيلو متر، وذلك من خلال محاصرة وشفط البقع الزيتية وعدم انتشارها في المنطقة البحرية.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور والفيديو ظهور تلوث بترولي كبير بالزيت الخام بشاطئ كورنيش مدينة رأس غارب على خليج السويس وذلك على مساحات متفرقة، حيث غطي الزيت الخام الشاطئ بطول يصل كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وللثروة السمكية وللثديات البحرية وامتداد التلوث لمناطق أخرى.

كان رئيس الوزراء قد كلف وزارتي البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر بازالة الترسيبات البترولية للقديمة بشواطئ منطقة رأس غارب التي تعرضت لتكرار لحوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية لتمكين الاهالي من استخدام الشواطئ.

شاطئ الكورنيش برأس غارب في البحر الأحمر

شاطئ الكورنيش برأس غارب في البحر الأحمر

شاطئ الكورنيش برأس غارب في البحر الأحمر