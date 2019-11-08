شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بصرف إعانة مالية وعمل معاش تكافل وكرامة لأسرة طفلة تعرضت للتعذيب على يد ذويها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صرف إعانة مالية عاجلة وملابس جديدة للطفلة «فاطمة م.م» والتي تعرضت للتعذيب من ذويها، وكذلك عمل معاش تكافل وكرامة لأسرتها المكونة من ٤ أفراد لتوفير حياة كريمة لهم ولمواجهة أعباء المعيشة. كان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطاراً يفيد بإصابة الطفلة فاطمة بكسور بالذراع الأيمن وحروق بالقدمين إثر التعذيب من ذويها ونقلها لمستشفى أبوحماد المركزي لتقلي العلاج اللازم لحالتها. Advertisements على الفور وجه المحافظ الأستاذ محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء البحث الاجتماعي اللازم للطفلة وأسرتها والسير في إجراءات استخراج معاش تكافل وكرامة وتقديم مساعدات مالية وعينية لها. وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه مدير إدارة التضامن بأبوحماد والأخصائيين الاجتماعيين بالإدارة وفريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالانتقال للحالة للاطمئنان على حالتها الصحية وإجراء البحث الاجتماعي اللازم وفتح ملف للطفلة وأسرتها المكونة من الأم 26 عاما وأخ وأخت وتقديم إعانة مالية عاجلة لهم نظراً لظروفهم العائلية والاجتماعية الصعبة. يذكر أن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، قد قام بزيارة الطفلة بمستشفى أبوحماد المركزي موفداً من محافظ الشرقية للإشراف بنفسه على علاجها وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لها ونقل تمنياته.

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