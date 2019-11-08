شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية للمصابين في حادث أتوبيس رحلات سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ٣٧ مواطناً إثر حادث اصطدام أتوبيس رحلات بكثبان رملية على طريق سفاجا- قنا الكيلو ٥.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ١٦ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أنه لا توجد أي وفيات وأن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت ما بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وهناك حالتان مصابتان بكسور مضاعفة، وجميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالتواجد بالمستشفى فور وقوع الحادث، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما راجعت الوزيرة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم والذي تجاوز ٢٠٠ كيس دم ببنوك الدم، إضافةً إلى مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.

وأكد «مجاهد»، أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر طبقاً لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.