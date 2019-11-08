شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض آخر المستجدات حول استرداد أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اليوم الجمعة، مع سكرتيري عموم المحافظات آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات، وما تم فيما يخص عمليات التقنين، والبدء في متابعة وتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين.

وأكد «شعراوي» أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضي الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وقال الوزير إن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة في 31 أكتوبر الماضي، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.

وشدد «شعراوي» على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة للبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة في 11 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون أو الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروطن بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضي الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضي الدولة.

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وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ضرورة إعادة حق الدولة وتحقيق نتائج مرضيه في عمليات التقنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ووجه «شعراوي» المحافظات بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد أراضي الدولة والتقنين للإسراع في عمليات إدخال طلبات المواطنين الجادين والراغبين في التقنين، لافتاً إلى أهميه تحرير العقود للمواطنين المستوفين لإجراءات وشروط التقنين.

وطالب الوزير سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة.

من ناحية أخرى ناقش «شعراوي» خلال اللقاء عدداً من الملفات المهمة الأخرى، وقدم التهنئة للفائزين بجائزة التميز الحكومي من العاملين بالمحليات بكافة المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريمهم خلال الفترة القادمة بجانب الكوادر المحلية التي تم ترشيحها واختيار الفائزين منها، داعياً الجميع للاجتهاد والتفاني في العمل لخدمة المواطنين.

كما طالب سكرتيري عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن.

وأشار إلى أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله سيتم استبعاده فوراً بناءً على التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة، لافتا إلى أهمية أن يبادر العاملون بالمحليات بالإبلاغ عن أي أشكال للفساد وأي مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات.. وأكد أهمية تكريم العاملين الذين يبلغون عن رشوة أو فساد وأن سيقوم بتكريمه لتشجيع كافة العاملين.