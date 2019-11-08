شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية للسجينات بمناسبة «مناهضة العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع السجينات زيارة استثنائية (واحدة فقط)، اعتباراً من السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن قرار الوزير يأتي بمناسبة قرب حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اعتباراً من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.