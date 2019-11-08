شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يهنئ أقباط قنا بعيد الشهيد «مار جرجس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الجمعة، التهنئة لأقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس، بدير حاجر المحروسة، بمركز قنا، بحضور اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، واللواء محمد كمال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والعميد محمود صقر، وكيل جهاز الأمن الوطني بقنا، والعميد إيهاب غرابة، المستشار العسكري بقنا، والعقيد محمود ياسين، مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا، وكمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته لنيافة الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، وتوابعها ولرجال الدين المسيحي، مشيرًا إلى أننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على روح المحبة والود التي تربط المصريين في كل المناسبات القومية والوطنية والدينية بما يبعث على الألفة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن.

ومن جانبه قدم الأنبا شاروبيم شكره وتقديره لمحافظ قنا ومدير الأمن وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية على تقديمهم التهنئة، مؤكدا على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه، الذي سيظل متماسكًا إلى الأبد، مشيرًا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.