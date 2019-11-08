شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «6 أكتوبر»: بيع 13 محلاً تجارياً و16 وحدة إدارية ومهنية وصيدلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مجدي يوسف محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بيع عدد 13 محلاً تجارياً وصيدلية بالسوق التجارية بقطاع (ب) بمنطقة الـ800 فدان بمساحات تتراوح ما بين (32و 96 م2)، وكذا تم بيع 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين (30و 60م2) في مزاد علني، في إطار زيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم بيع عدد 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين (30و 60 م2).