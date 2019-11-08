شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الواحدة.. الحكومة تنفى شائعة وقف صرف الزيت والأرز بالتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نفى الحكومة لـ 11 شائعة، انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة الواحدة مساء .

الإسكان تنتهى من تطوير 201 منطقة غير آمنة.. وجار العمل على 156 آخرين

وأضاف وزير الإسكان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقاً أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار.

الصحة: 37 مصاباً فى حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا - قنا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 37 شخصًا إثر حادث اصطدام أتوبيس رحلات بكثبان رملية على طريق سفاجا - قنا الكيلو 5، لافتة إلى أنه تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 11 شائعة خلال 8 أيام

وتضمنت هذه الشائعات إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، وإهدار كميات كبيرة من المياه لرى المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وإلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقات التموينية، وزيادة النسبة المسموح بها من فِطر "الإرجوت" الضار فى الأقماح المستوردة.

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CNN: الديمقراطى مايكل بلومبرج يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية خلال أيام

أعلن المتحدث الرسمي باسم مايكل بلومبرج لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ، بعد أن كان إعلانه السابق في مارس الماضي عدم ترشحه.

الذهب ينخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 665 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8-11-2019، بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلى 665 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب الأوليمبى أمام مالى

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي ، بقيادة شوقى غريب، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام منتخب مالي ، المقرر لها السابعة مساء اليوم بالجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.