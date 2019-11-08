فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى غمرة وأكتوبر والمهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .
وشهدت حركة السيارات، انتظاماً أعلى كوبرى غمرة، وكوبرى أكتوبر، ومنطقة الإسعاف، وجامعة الدول العربية.
وانتظمت حركة السيارات، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
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