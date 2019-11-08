شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: متابعات ميدانية لتحسين منظومة النظافة بقرى ومراكز قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بمحافظة قنا، عدة زيارات ومتابعات ميدانية بجميع مراكز وقرى محافظة قنا من خلال لجنة مشكلة من أعضاء إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والجهة الاستشارية للبرنامج فى محافظتى قنا واسيوط.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والذى تنفذه الوزارة فى المحافظات الأربعة قنا، اسيوط، الغربية، كفر الشيخ بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية والمعونة السويسرية.

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وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه المتابعات الميدانية تأتى فى إطار الوقوف على الوضع الحالى لوحدات إدارة المخلفات الصلبة فى جميع مراكز المحافظة وتجهيزاتها وتحديد ما يلزمها من أعمال صيانة ومن تجهيزات إلكترونية من أجل تطوير بيئة العمل وتمكن أعضاء وحدة إدارة المخلفات بالمركز من أداء أعمالهم على أكمل وجه.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المتابعات الميدانية تهدف إلى متابعة وضع التشكيل المؤسسى الحالى للهيكل الإدارى لوحدة إدارة المخلفات الصلبة وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة فى كل مركز والتأكد من استكمال أعضاء وموظفى الوحدة بما يتطابق مع الهيكل الإدارى للوحدة وذلك فى 9 مراكز بمحافظة قنا منها مركز ابو تشت، فرشوط، دشنا ، قوص، نقادة ، نجع حمادى، الوقف، قفط وقنا .

وتهدف هذه المتابعات الميدانية لمختلف الوحدات المحلية والقروية بالمحافظة إلى دراسة فاعلية جهود الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المخلفات الصلبة فى مختلف المراكز ودعمها.