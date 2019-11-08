شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة النقل تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديريتى "الأسكندرية- سوهاج"، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين. تأتى تلك الحملات فى إطار الدور المجتمعى لتفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى. Advertisements

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