شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء نافورة فى شارع محمد فريد بحى عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة حى عابدين، بمحافظة القاهرة، برئاسة العميد أحمد أنور، بإنشاء نافورة بشكل حضارى بتقاطع شارعى محمد فريد ومشتهر لاقت استحسان المواطنين وتليق مع الطابع المعمارى لمنطقة وسط المدينة والقاهرة الخديوية بالتعاون مع المجتمع المدنى بدون تكلفة أو أعباء على ميزانية الحى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والانارة بشارع محمد فريد وميدان مصطفى كامل .

وأشار العميد أحمد أنور بأنه على ضوء نجاح التجربة جارى دراسة عدد أماكن بالحى تتناسب مع إقامة نافورات بها بحيث لا تعيق حركة المرور أو المشاه.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتطوير الأحياء ورفع كفاءتها بتحسين وتجميل الشوارع والميادين مع التفاعل مع المجتمع المدنى بكل حى للارتقاء به وبالخدمات المقدمة للمواطنين بكل حى فى نطاقه.