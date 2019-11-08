شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ السيسى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريفوإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بصادق التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصرى، والمسلمين حول العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف. وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن ذكرى المولد النبوى، عوالم من ذكريات عطرة، تمثل حلقة الوصل فى إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل بها قرابة مليار وثلث المليار فى مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير فى كل عصر وقبيل. ودعا فضيلة الإمام الأكبر-بهذه المناسبة الطيبة- المسلمين فى العالم كله، إلى الاقتداء بالنبى الكريم واستلهام الدروس والمعانى الإنسانية العظيمة التى جسدتها سيرته النبوية الشريفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ السيسى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.