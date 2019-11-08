أخبار مصر

وزارة البيئة تصنع عروسة المولد من المخلفات لنشر ثقافة إعادة التدوير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تصنع عروسة المولد من المخلفات لنشر ثقافة إعادة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، بصنع عروسة المولد النبوى الشريف من المخلفات لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.

وقام الفريق بعمل عروسة المولد من ورق كرتون وكروشيه، وعروسه قديمة، وزجاجة بلاستيك، وقماش مستهلك، وفوم وخرز، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وحفاظا على الموارد الطبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة تصنع عروسة المولد من المخلفات لنشر ثقافة إعادة التدوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا