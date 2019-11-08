"أدوية مُميتة وإلغاء صرف الأرز والزيت".. الحكومة ترد على 11 شائعة أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية، وتفشي حمى" التيفود" بين طلاب المدارس، وحظر استيراد الأدوية من الخارج.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على 11 شائعة هذا الأسبوع:

​إهدار المياه بالعاصمة الإدارية

قالت شركة العاصمة الإدارية إنه لا صحة لإهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه في الوقت الحالي يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية من خلال توفير 100 ألف م3 مياه صرف صحي معالج من محطة "أوراسكواليا" الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كم عن طريق القاهرة السخنة كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة الثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليمها في 2021 المقبل، بطاقة إنتاجية تصل لـ 250 ألف متر مكعب يومياً، وباستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه،

للمزيد: الحكومة: لا صحة لإهدار المياه بالعاصمة الإدارية

تشوه آثار مصر بمعرض "المدن الغارقة"

نفى المركز الإعلامي ما تردد بشأن تشوه الآثار المصرية بمعرض "المدن الغارقة عالم مصر الساحر" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر نشوب حريق في محيطه.

وقالت وزارة الآثار إن جميع المعروضات والقطع الأثرية بالمعرض سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار أو خسائر مادية على الإطلاق، مُوضحةً أن الحريق نشب في إحدى مناطق ولاية كاليفورنيا، والتي تبعد تمامًا عن المحيط الكائن به المبنى الذي تُعرض به الآثار المصرية، مُشيرةً إلى حرصها على اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية بمصر والمعارض الدولية.

للمزيد: الحكومة: آثار مصر بمعرض "المدن الغارقة" بكاليفورنيا آمنة

زيادة نسبة "الإرجوت" بالأقماح

قالت وزارة الزراعة إنه لا نية على الإطلاق لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في الأقماح المستوردة.

وأوضحت أن الحجر الزراعي لا يسمح بأي نسب من فطر "الإرجوت" علماً بأن النسبة المسموح بها عند وصول الشحنات ثابتة على ألا تزيد عن (0.05%) كحد أقصى، ويتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي، وذلك لفصل الأجسام الحجرية للفطر، وبالتالي فإن الشحنة عند تداولها بالأسواق تكون خالية تماماً من الفطر (0%).

وأكدت أن بنود كراسة شروط استيراد الأقماح من الخارج كما هي ولم يطرأ عليها أي تغييرات أو تعديلات جديدة.

للمزيد: الزراعة ترد على أنباء زيادة نسبة "الإرجوت" الضار بالأقماح المستوردة

نقص مصل "التسمم الممباري"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية، نظراً لارتفاع تكلفته التي تصل إلى 90 ألف جنيه للجرعة الواحدة.

وُشددت وزارة الصحة على أن مصل "التسمم الممباري" المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكافة المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات.

وأضافت الوزارة، أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكلٍ مستمر.

للمزيد: الجرعة بـ 90 ألف جنيه.. الحكومة تنفي نقص مصل "التسمم الممباري"

إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية

أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة أو انسحاب أي مطور عقاري من مشروع العاصمة الإدارية.

وأوضحت الشركة أنه تم طرح أراضي المرحلة الأولى على ثلاثة طروحات، لافتةً إلى الانتهاء بشكل كامل من كافة أراضي الطرح الأول والثاني، وكذلك الانتهاء من نسبة لا تقل عن50% من أراضي الطرح الثالث، مُشيرةً إلى أنها مستمرة في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة الأولى، وأنه سيتم تخصيص تلك الأراضي بمجرد فحص الطلبات المقدمة ودراستها والموافقة عليها فنياً ومالياً.

للمزيد: الحكومة تنفي إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية

قطع أشجار المتحف الزراعي

Advertisements

أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لقطع أي أشجار من المتحف الزراعي، ولم ولن يتم المساس بالنماذج التاريخية للأشجار داخل المتحف الزراعي والحفاظ عليها باعتبارها تراثاً خاصاً بالدولة، وأن كافة الأشجار بالمتحف سليمة دون قطع أيٍ منها.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المتحف الزراعي؛ وذلك باعتباره ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعي في مدينة "بودابست" بعاصمة المجر، نظراً لاحتوائه على عدد من الأشجار النادرة والتاريخية والتي يتجاوز عمرها أكثر من150عاماً منها نخيل الزينة النادر المعروض باسم "نخيل السيكاس" وهو من الأشجار الأكثر تحملاً للجفاف، لافتةً إلى إقامة النسخة الأولى من معرض زهور الخريف، والذي تنظمه الوزارة في حديقة المتحف ولمدة 45 يوماً، وبمشاركة أكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة.​

للمزيد: الحكومة تكشف حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

تفشي "التيفود" بين الطلاب

قالت وزارة الصحة إنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، ولم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.

للمزيد: الحكومة تنفي تفشي "التيفود" بين طلاب المدارس

حظر استيراد الأدوية من الخارج

أكدت وزارة الصحة أنها لم تصدر أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، مُوضحةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، والتزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صناعة وتصدير الدواء المصري، من خلال تبنّي خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، وذلك في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر، مما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية.

للمزيد: الحكومة ترد على أنباء حظر استيراد الأدوية من الخارج

غلق صفحات المدارس على "فيسبوك"

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لم يَصدر عنها أي قرار للمديريات التعليمية بشأن إغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأن كافة صفحات المدارس على موقع "فيسبوك" ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور.

وشددت على حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس.

للمزيد: هل ألزمت "التعليم" المدارس بغلق صفحاتها على "فيسبوك"؟ الحكومة ترد

تداول أدوية تسبب الوفاة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن تداول دواء في الصيدليات (باراسيتامول p500) يؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناوله.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددًة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

للمزيد: الحكومة تحسم الجدل بشأن تداول أدوية تسبب الوفاة خلال 5 أيام

إلغاء صرف "الأرز والزيت" من التموين

نفت وزارة التموين ما تردد عن اعتزامها إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية.

وأكدت أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهري منتظم.

وقالت الوزارة إنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية (خاصةً السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن3 أشهر لجميع المحافظات.

للمزيد: الحكومة ترد على أنباء إلغاء صرف "الأرز والزيت" من التموين

​