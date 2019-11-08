"عبدالعال" يلتقي مجدي يعقوب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب؛ في إطار حرص رئيس البرلمان على لقاء النماذج الوطنية من المصريين البارزين ممن أثروا في العالم في مختلف مناحي الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة يشهد لها الجميع.
وبحسب بيان اليوم، أطلع الدكتور مجدي يعقوب، "عبدالعال" على آخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية في خدمة المصريين وغيرهم، والتي تحقق خيراً وفيراً للبشرية كلها.
جدير بالذكر أن اللقاء يأتي بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم في مصر.
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