حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد إدارة النقل والمواصلات بالإسكندرية وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمديريتي أمن "الإسكندرية، سوهاج" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم. وشارك في عملية التبرع بالدم الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمديريتي أمن "الإسكندرية، سوهاج". جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة في رعاية المرضى.

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