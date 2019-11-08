مصر | ضبط عنصر إجرامي لترويجه المخدرات بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي لترويجه المخدرات بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن القبض على عنصر إجرامي لترويجه المخدرات بالإسماعيلية.

وأكدت المعلومات والتحريات، تواجد أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) بمنطقة وادي أم قمر الكائنة بطريق "القاهرة السويس" بدائرة مركز شرطة

كما أكدت التحريات أن العنصر الإجرامى المذكور مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد (2) قضية على النحو التالى:

قضية "مخدرات وسلاح نارى": التى ترجع وقائعها لسابقة إستهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجرى المواد المخدرة بذات المنطقة والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وضبط خلالها (بندقية آلية- طبنجة- 241 طلقة مختلفة الأعيرة- 5 خزينة- 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة دراجة نارية "بدون لوحات") وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.

قضية "مخدرات": التى ترجع وقائعها لسابقة إستهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجرى المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، وضبط خلالها (بندقية آلية- طبنجة- عدد 160 طلقة لذات العيار- 9 خزينة - 250 جرام لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات") وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وحال وصول القوات بادر العنصر المذكور بإطلاق الأعيرة النارية، على الفور بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف مما دفع العنصر المذكور للهرب مستقلًا دراجة نارية "بدون لوحات"، وبتمشيط منطقة التعامل عُثر على هاتف محمول خاص به.

فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، واتخاذه من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة، مستغلًا طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين عليها للشراء.

وبملاحقة العنصر المذكور وتتبع خط سير هروبه، تم التوصل إلى قيامه بالتوجه لمستشفى الإسماعيلية الجامعي بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، منتحلًا اسم أحد الأشخاص "مُصابًا بجرح تهتكى أسفل البطن- إثر تعرضه لطلقات نارية"، مُدعيًا حدوث إصابته أثناء حادث سير بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية حال استقلاله دراجته النارية، وتم التحفظ عليه تحت الحراسة اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

