مصر | حملة للتبرع بالدم بمشاركة شرطة النقل والمواصلات ومديريتي أمن الإسكندرية وسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة للتبرع بالدم بمشاركة شرطة النقل والمواصلات ومديريتي أمن الإسكندرية وسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريتى أمن (الإسكندرية، سوهاج) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.



وجاء في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين لا سيما المساهمة في رعاية المرضى.