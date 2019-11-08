مصر | حملة الـ 16 يوما.. "الداخلية" تصرح بزيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة الـ 16 يوما.. "الداخلية" تصرح بزيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وزير الداخلية - منح جميع السجينات (زيارة إستثنائية واحدة فقط) إعتبارًا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون.

وذلك بمناسبة قرب حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارًا من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الإحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.