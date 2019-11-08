مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزته 17 طربة حشيش بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزته 17 طربة حشيش بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ثلاثة أشخاص وإلقاء القبض عليهما، مقيمين بمحافظة البحيرة حال تواجدهم بالطريق الدولى بدائرة القسم، وبحوزتهم، عدد 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،125 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 22 ألف جنيه.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار الغير مشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.