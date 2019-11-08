مصر | ننشر نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى



ضبط (3 مصانع) بإجمالى مضبوطات بلغت (56،500 طن من الأسمدة الزراعية وإضافات الإعلاف") منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون ترخيص، بدون بيانات") وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. ضبط (3 مصانع) بإجمالى مضبوطات بلغت (56،500 طن من الأسمدة الزراعية وإضافات الإعلاف") منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون ترخيص، بدون بيانات") وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. فى مجال حماية البيئة والصحة العامة



ضبط (2) محل للإتجار فى الحيوانات البرية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (عدد 15من الحيوانات البرية المعرضة للإنقراض "نسناس – سلحفاة– تمساح") بالمخالفة لأحكام قانون المحميات الطبيعية. ضبط (2) محل للإتجار فى الحيوانات البرية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (عدد 15من الحيوانات البرية المعرضة للإنقراض "نسناس – سلحفاة– تمساح") بالمخالفة لأحكام قانون المحميات الطبيعية. ضبط (10 مطاعم وكافيهات) بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية - عدم تخصيص حيز للمدخنين- عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة) بالمخالفة لقانون البيئة. Advertisements ضبط (46) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (10) قضايا مكامير الفحم بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية - عدم وجود سجل الحالة البيئية – وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن حرق الأخشاب – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة – عدم توفير وسائل الحماية المدنية) بالمخالفة لقانون البيئة. فى مجال الملاحة الداخلية



ضبط (6) قضايا بمخالفات (القيادة بدون وجود رخصة أو إنتهائها – عدم وجود خط إلتزام - غير صالحة فنيًا) بالمخالفة لقانون الملاحة. ضبط (6) قضايا بمخالفات (القيادة بدون وجود رخصة أو إنتهائها – عدم وجود خط إلتزام - غير صالحة فنيًا) بالمخالفة لقانون الملاحة. فى مجال الثروة السمكية