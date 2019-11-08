أخبار مصر | عاجل.. "الأرصاد" تحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأرصاد" تحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وبحسب الخبراء، فتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.