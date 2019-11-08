أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم لـ"التعليم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم لـ"التعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً إداريًا بشأن إلزام جميع المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يَصدر عنها أى قرار للمديريات التعليمية بشأن إغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن كل صفحات المدارس على موقع "فيس بوك" ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور، مُشددةً على حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس.

وقالت الوزارة، إنها حريصة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار خطة الدولة لدمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، لافتةً إلى أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى كل مدرسة للتواصل الدائم والسريع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والرد على الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمناهج الدراسية وسير الدراسة داخل المدارس.