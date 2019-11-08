أخبار مصر | التضامن: لقاءات للتوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للشباب بمحافظة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: لقاءات للتوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للشباب بمحافظة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، أولى فعاليات لقاءات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للشباب بالمحافظة لتوجيه الشباب للمهنة المناسبة لاستعداداته وقدراته وميوله والإعداد لها والالتحاق بها لتحقيق حالة من التوافق المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وشارك في اللقاء ٧٠ شابًا يمثلون خريجي المعاهد والمدارس الفنية والعاملين في المجال الحرفي والمتدربين بمركز التكوين المهني ومراكز الإعداد والتوجيه الفني ومكلفي الخدمة العامة

وأقيمت التدريبات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، كما تم عرض البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت شيرين علام، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير الصناعات الحرفية، إن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVEST وهو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي درب كوادر من وزارة التضامن بهدف تحسين وتنظيم التعليم الفني وبعد إتمامهم للتدريب أصبحوا قادرين على القيام بنشاط التوجيه والإرشاد المهني خاصة في المجال الفني.

وأضافت أن التوجيه والإرشاد المهني في المجال الفني خطوة مهمة للشباب لكي يواكب سوق التطور في العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تطور حاليا المناهج المقدمة بتقديم برامج قصيرة وطويلة في التدريبات لتطوير عمل الشباب وثقل خبراتهم.