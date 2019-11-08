شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة حظر استيراد الأدوية من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة الصحة قراراً بحظر استيراد الأدوية من الخارج. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، مُوضحةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، ومٌشددةً على التزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صناعة وتصدير الدواء المصري، من خلال تبنّي خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، وذلك في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر، مما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، مُشيرةً إلى أن الخطة تنظر إلى السوق الأفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مُشيرةً إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالى 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).