شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي إلزام المدارس بغلق صفحاتها على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا إداريًا بإلزام جميع المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعةن أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يَصدر عنها أي قرار للمديريات التعليمية بشأن إغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأن كافة صفحات المدارس على موقع «فيسبوك» ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور، مُشددةً على حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي في إطار خطة الدولة لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، لافتةً إلى أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في كل مدرسة للتواصل الدائم والسريع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمناهج الدراسية وسير الدراسة داخل المدارس.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).