شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تزيل 255 ألف حالة تعد على «النيل» وأملاك الري والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية موضحا ان إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها 255 ألفا و572 حالة منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل والمجاري المائية منها 49 ألفا و250 حالة إزالة لتعديات على نهر النيل، وإزالة 133 ألفا و814 حالة تعد على أملاك الري، وإزالة 72 ألفا و508 حالة تعدي على المصارف الزراعية، منها إزالة 325 حالة تعد على نهر النيل وأملاك الري والصرف خلال أسبوع.

ووفقا للتقرير تنوعت الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة. وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

Advertisements

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر ٢٠١٩ وأسفرت عن تنفيذ (٤٢) إزالة شملت عدد ٤ بمحافظة المنوفية وعدد ١ بمحافظة البحيرة وعدد ١٤ بمحافظة كفر الشيخ عدد (٤) ازالة بمحافظة اسيوط وعدد (٩) ازالة بمحافظة سوهاج وعدد (٨) ازالة بمحافظة قنا وعدد ٢ بمحافظة الاقصر ليسجل عداد النيل ازالة عدد (٤٩٢٥٠) حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي تاريخه.

من جانبه، أوضح المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 31 اكتوبر- 6 نوفمبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ عدد (106) إزالة شملت إزالة عدد (20) بمحافظة الغربية وعدد (9) بمحافظة القليوبية وعدد (4) بمحافظة المنوفية وعدد (24) بمحافظة الدقهلية وعدد (1) بمحافظة البحيرة وعدد (37) بمحافظة اسيوط وعدد (7) بمحافظة سوهاج وعدد (4) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الإزالات بقطاع الرى (133814) إزالة.

وفي سياق متصل، أضاف المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 177 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 7) محافظات وقد تضمنت تنفيذ عدد (100) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية بعدد ( 77 ) إزالة – الدقهلية بعدد (21) إزالة – دمياط بعدد ( 2 ) إزالة) وتنفيذ عدد (12) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 12 ) إزالة)، بالإضافة لتنفيذ عدد (11) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( المنيا بعدد ( 11) إزالة )، إلى جانب تنفيذ عدد (32) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 23) إزالة- قنا بعدد (9) إزالة ) ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 72508).