شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل بالقاهرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة السير صباح اليوم الجمعة، بطريق كورنيش النيل بالقاهرة، المتجه إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى الاتجاه الاخر إلى ميدان المؤسسة وطريق إسكندرية الزراعى.

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وانتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنظيم حركة السير بالطريق، خاصة بالتقاطعات المرورية، لعدم تكدس أى سيارات، والتعامل مع أى أعطال مرورية.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية.