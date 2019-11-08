شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل بالقاهرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة السير صباح اليوم الجمعة، بطريق كورنيش النيل بالقاهرة، المتجه إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى الاتجاه الاخر إلى ميدان المؤسسة وطريق إسكندرية الزراعى.
وانتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنظيم حركة السير بالطريق، خاصة بالتقاطعات المرورية، لعدم تكدس أى سيارات، والتعامل مع أى أعطال مرورية.
وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتظام الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل بالقاهرة .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.