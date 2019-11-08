شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 28 طالبا فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق قنا - سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 28 طالب ثانوى، اليوم الجمعة، بإصابات خفيفة وسطحية، فى انقلاب أتوبيس بطريق قنا - سفاجا، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ورد بلاغ لمرفق إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق قنا - سفاجا، وتحديدا بالقرب من كمين الكيلو 5، حيث كان يقل طلاب مدرسة ثانوية، كانوا فى طريقهم لرحلة مدرسية لمدينة الغردقة.

وتبين أن عدد المصابين 28 طالبا وأن إصاباتهم خفيفية وسطحية، وأن الطلاب تابعين لمدرسة بقرية القناوية بمحافظة قنا، وأن جميعهم حالاتهم مستقرة وجميع الإصابات خفيفة وسطحية.