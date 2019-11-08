رئيس فنزويلا يدعم احتجاجات سانتياجو: تشيلى تكتب صفحات المجد فى التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، مرة أخرى عن دعمه للاحتجاجات الشعبية فى تشيلى ، المستمرة منذ 21 يوما، ضد الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا، ومؤيدا لإنشاء جمعية تأسيسية لتغيير الوضع الحالى.
وقال الرئيس الفنزويلى أن هذه هى الفرصة لتلك الدولة فى أمريكا الجنوبية للاستيقاظ و "إذا استيقظت تشيلى ، فإن كل أمريكا اللاتينية تستيقظ"، وكان ذلك أثناء افتتاح المعرض الدولى الخامس عشر للكتاب فى فنزويلا (Filven) 2019 ، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.
وتابع مادورو: "التشيليين لن يتوقفوا حتى يحصلون على مطالبتهم ، وتشيلى تكتبت صفحات المجد فى التاريخ فى عام 2019 الجارى".بالإضافة إلى ذلك ، شكك فى أن التعبئة لا تحظى بالأهمية التى تستحقها فى بعض وسائل الإعلام ، لذا كرر أن "هناك شبكات اجتماعية وهناك وسائل اعلام فنزويلية ، لكشف ما يحدث فى تشيلى".
وفيما يتعلق بالمشهد السياسى الجديد للأرجنتين بعد انتخاب ألبرتو فرنانديز رئيسًا للبلاد ، أعرب مادورو عن أمله أن يستيقظ الشعب الأرجنتيني ويعود إلى السطح بقوة ".
من ناحية أخرى ، أكد رئيس فنزويلا مجددًا أنه على الرغم من الحصار التجارى والمالى الذى تفرضه الولايات المتحدة بشكل غير قانونى على بلده ، فقد عززت فنزويلا قناعتها بالحفاظ على السلام والديمقراطية والرخاء من أجل مستقبلها.
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