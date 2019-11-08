شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح النسخة الأولى من معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غد السبت، النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذى تنظمه وزارة الزراعة فى حديقة المتحف الزراعى المصرى لمدة 45 يوما بمشاركة أكثر من 170 شركة من الشركات المتخصصة فى مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات اللاند سكيب ، ومن المقرر أن يشارك فى الافتتاح شخصيات عامة وسفراء ومسئولون.

وأكد الدكتور السعدى بدوى مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، أن المعرض الذى تشهده مصر لأول مرة يمثل حدثا هاما فى مجال عرض وترويج النباتات بمختلف أشكالها وأنواعها، وهو نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق، كما سيمنح المعرض فرصة للزوار للتعرف على أحدث الطرق والمستلزمات المستخدمة فى تجميل اللاند سكيب، وكذلك نباتات الزينة الداخلية والخارجية - ونباتات الصبارات والعصارية - ومستلزمات الحدائق وما تقدمه معاهد وزارة الزراعة من خدمات فى هذا القطاع.

وأوضح السعدي، أنه سيقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والندوات التى ستقام طوال فترة إقامته، وسيشارك فى الندوات والحلقات النقاشية مسئولون ومشاركون لبحث المشاكل التى تواجه التوسع فى تصدير نباتات وزهور الزينة والتى لا تتناسب والمناخ الطبيعى الذى تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.